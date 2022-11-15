شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات عمل هيئة الشراء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة، فيما يخص تدبير الأصناف والكميات اللازمة من الأدوية والمستحضرات الطبية، من خلال آلية الشراء الموحد، لاسيما فى ظل الأزمة العالمية الراهنة، وكذا دورها في المساعدة فى تنفيذ خطة لتوطين صناعة الدواء فى مصر للاستفادة من المقومات والفرص الواعدة وطنياً في هذا المجال تنفيذأً لتوجيهات القيادة السياسية.

وعرض رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلقة بمشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بتنفيذ 6 مخازن على مستوى الجمهورية، تشمل مخزنا بالقاهرة، و5 مخازن فرعية في عدة محافظات، وفقًا لمعايير جودة التخزين العالمية، مضيفاً أنه يتم بحث تزويد المخازن بغرف لحفظ الأمصال تصل إلى -80 درجة مئوية، والأنظمة المتكاملة لإعداد الطلبيات من الأصناف المختلفة.

كما استعرض اللواء بهاء الدين زيدان مجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق لاتخاذ مصر كمركز اقليمي لتوفير احتياجات المنظمة في عمليات الإغاثة اقليمياً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستتيح الاستفادة من المخازن الاستراتيجية بتوفير منطقة حرة لتخزين احتياجات المنظمة، إلى جانب توفير هذه الاحتياجات من خلال الصناعة الوطنية المؤهلة، بما يعزز قدرات المصانع الوطنية في المنافسة اقليمياً ودولياً، كما يعزز مكانة مصر الاقليمية وخاصة على المستوى الأفريقي.

ولفت رئيس هيئة الشراء الموحد إلى أنه من المقرر أن تلبي مصر دعوة منظمة اليونيسيف للمشاركة في مؤتمر الامداد الطبي الدولي بمدينة كوبنهاجن بالدنمارك نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن هذه المشاركة يمكنها أن تضمن التسويق للصناعات الطبية المصرية مما يوجد أسواقا وفرصا تصديرية لها، فضلاً عن التعرف على أفضل الآليات التي يمكن الاستعانة بها في إطار تحديث الصناعة الوطنية.