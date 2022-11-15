شكرا لقرائتكم خبر عن استعادة وجه مصر الأخضر.. الرئيس السيسى يتابع مشروعات استصلاح الأراضى (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على آخر تطورات المشروعات القومية للاستصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، وتوفير المخصصات المائية لها، خاصةً في منطقة توشكي بجنوب الوادى.

واطلع الرئيس على حجم الأعمال الحالي في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، لاسيما ما يتعلق بالموقف المائي الخاص بتلك المشروعات وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً.

تناول الاجتماع تطورات المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، وتوفير المخصصات المائية للمشروعات القومية خاصة فى "توشكى" بجنوب الوادى، واطّلع الرئيس على حجم الأعمال فى مشروعات الاستصلاح بالأراضى الصحراوية، واستعرض الموقف المائى لمشروعات الاستصلاح الجديدة فى ضوء الموارد المائية المتاحة.

ووجه الرئيس بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، ووجه بالاستفادة القصوى من مصادر المياه ووضع أفضل سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعظيم الاستفادة من المياه بالرى الحديث ومعالجة مياه الصرف والتحلية والصوب الزراعية، والاعتماد على الوسائل الزراعية المتناسبة مع طبيعة الأراضى والمناخ فى كل منطقة زراعية.



الرئيس السيسى يتابع مشروعات استصلاح الأراضى