شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير السياحة: مصر بها مقومات تساعد على الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير السياحة، أمس الإثنين؛ من أجل تنشيط حركة السياحة المصرية.

وقالت غادة شلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر تتميز بمقومات سياحية فريدة، وإرث حضاري منذ عهد الفراعنة وصولاً للعصر الحديث، شهد تدشين العاصمة الإدارية الجديدة؛ التي تضم مدينة الفنون والثقافة.

وأوضحت أن مصر يوجد بها مقومات سياحية تساعدها على تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، لافتة إلى أن 95% من السياحة التي تستقبلها مصر تكون عبر الطيران؛ الأمر الذي يستدعي زيادة عدد مقاعد الرحلات الجوية؛ وبناءً عليه تم تطوير قطاع الطيران والمطارات من أجل الوصول لهذا الهدف.

وأكدت أن الوصول لهدف 30 مليون سائح قبل عام 2030، يستلزم، أيضًا، زيادة عدد الغرف الفندقية، لافتة إلى ضرورة زيادة عدد الغرف في جميع المقاصد السياحية؛ حيث يوجد نقصًا كبيرًا جدًا في عدد الغرف بالفنادق الثابتة، مشيرة إلى ضرورة تقديم كافة أنماط الخدمات السياحية للزائرين.

ولفتت إلى أن نجاح قمة المناخ بشرم الشيخ (cop 27)؛ ستُساهم في زيادة أعداد السائحين؛ بعد رفع البنية التحتية فيها، وتجهيزها لاستقبال سياحة المؤتمرات على أعلى مستوى، متوقعة أن تشهد هذه المدينة، الفترة المقبلة، زخمًا في استقبال مؤتمرات عالمية؛ بعد نجاح قمة المناخ.

وأشارت إلى أن أي سائح قبل توجهه لزيارة أي مكان حول العالم؛ يسعى لأن يكون هذا المكان مؤمن وآمن، مشيدة بالتأمين العالي لضيوف مؤتمر المناخ؛ حيث مثّل هذا الأمر نجاحًا رائعًا لوزارة الداخلية؛ بعدما ظهر رؤساء الدول يتحركون بمنتهى الحرية على هامش قمة مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ.