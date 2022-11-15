شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: استثمارات الطاقة المتجددة بـ 83 مليار دولار تنفذ حتى عام 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، تفاصيل توقيع اتفاقيات تقدر بـ 83 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة، على هامش انعقاد قمة المناخ، موضحةً أن ذلك المبلغ سيتبلور في استثمارات حتى عام 2035.

وقالت السعيد، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "الحياة اليوم"، إن 80% من هذه الاستثمارات ستتمثل في توريد معدات وآلات، و20% سيتم إدخاله نقدي، لافتةً إلى أن المرحلة الأولى ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2025، ثم تتوالى الدفعات بعد ذلك.

وأضافت، اليوم تم توقيع 9 تحالفات، مشيرة إلى أن هذه التحالفات تمثل الأقوى في كل دولة، منوهةً إلى أن أكبر الشركات في كل دولة هي الشريك المتحالف مع الجانب المصري.وتابعت، الحكومة المصرية