شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا cop27.. توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة بـ83 مليار دولار.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، حضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق الملا وزير البترول.

اتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين صندوق مصر السيادى وعدد من مطورى الطاقة المتجددة بـ83 مليار دولار

الصندوق ذراع استثمارية مهمة للحكومة يبحث عن الفرص ويُحوّلها إلى مُنتج استثمارى متاح للقطاع الخاص

يزيل الصندوق كل الأعباء المحتملة أمام المستثمر المحلى والأجنبى مع دخوله أحيانا بحصص أقلية لتشجيع المستثمرين

مصر استثمرت فى البنية التحتية لتكون جاذبة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فضلا عن تطوير التشريعات

زيادة رأس المال المرخص للصندوق من 200 إلى 400 مليار جنيه مع استهداف تريليون جنيه خلال سنوات

طرحت مصر مجموعة استثمارات لتحلية المياه وحصلت فى ضوئها على 300 عرض للتعاون من عدة دول

يعمل الصندوق على حشد استثمارات فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه