شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: انقطاع الكهرباء عن كييف بعد تعرضها للقصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، انقطاع الكهرباء عن كييف جراء تعرضها للقصف.

وقال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن معظم محطات الطاقة بأوكرانيا تعرضت للقصف، فيما حذر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي من مزيد من الضربات الصاروخية الروسية.

وفى وقت سابق، قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في موسكو، إن تقارير إعلامية روسية ذكرت وقوع دوى انفجارات فى العاصمة الأوكرانية كييف، وقصف صاروخى طال معظم المدن الأوكرانية، وتنوعت وتوزعت الضربات الصاروخية على مدينة خاركوف وجيتيمير، كما تحدثت بعض التقارير عن توقف مترو مدينة خاركوف عن العمل، وانقطاع الكهرباء بشكل كامل فى مدينة كييف.

وأضاف خلال مداخلة بالنشرة الإخبارية، أن وزارة الدفاع الروسية لم تصدر أى بيان توضح فيه ما يجري في الأراضي الأوكرانية من أن القوات الروسية هي من تستهدف، أو ما طبيعة الأهداف التي تستهدفها القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية.