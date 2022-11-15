شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة مصرية × قلب البحر.. الرئيس السيسى يتابع مشروع أبو قير الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على "مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مدينة أبو قير الجديدة، والتي تعد أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، بهدف أن تصبح مدينة استثمارية وتجارية.

اطلع الرئيس على مستجدات تطوير شرق الإسكندرية ضمن المخطط التنموى المتكامل للمحافظة

استعرض تفاصيل الخطة خاصة إنشاء "أبو قير الجديدة" أول مدينة تُبنى بالكامل داخل جزيرة صناعية

تضم المدينة أكبر ميناء على البحر المتوسط إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة

وجه الرئيس بمواصلة الجهود للانتهاء من تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية

وجه بربط الخطة بالتطوير الجارى فى شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية

تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية وتحقيق سهولة حركة المواطنين والمركبات والتجارة