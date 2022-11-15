شكرا لقرائتكم خبر عن دعما للاقتصاد.. الرئيس السيسى يتابع إجراءات طرح شركات الجيش فى البورصة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإجراءات التمهيدية لبدء طرح حصص الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطنى.

اجتمع الرئيس بعدة مسؤولين لاستعراض موقف طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية فى البورصة

اطّلع الرئيس على بدء إجراءات طرح حصص من عدة شركات بالبورصة خاصة "صافى" والوطنية للبترول

يهدف الطرح لتوسيع الملكية وجذب استثمارات بما يُعظّم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية فى دعم الاقتصاد

ضم الاجتماع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول ورئيس شركة صافى