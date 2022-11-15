شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتابع طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة.





الرئيس السيسى يتابع مشروعات استصلاح الأراضى وفق حصة مصر المائية الثابتة

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الموقف المائى لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي، وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً.





الدفاع المدنى العراقى يعلن إخماد حريق مطار بغداد الدولى.. وإصابة 3 عمال

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق صالة المغادرة في مطار بغداد الدولي.





رئاسة الجمهورية: طرح شركات القوات المسلحة فى البورصة لجذب استثمار القطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، واللواء أ.ح ياسر الجمل رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية "صافي".





انفجارات ضخمة فى أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوى فى عموم كييف

دوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، التى قالت، إن "روسيا ترد على خطاب الرئيس زيلينسكي في قمة العشرين بهجوم صاروخي جديد على كييف".





لأول مرة استئصال ورم بالمخ من الأنف بالمستشفى التخصصى بدمياط

في سابقة هي الأولى من نوعها بمستشفيات دمياط، نجح قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى دمياط التخصصي فى أولى حالات الأنف لاستئصال ورم بقاع الجمجمة ممتد داخل الأنف.





صور الأقمار الصناعية: أمطار متفاوتة الشدة شمال البلاد تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى.





أول صور للمفرج عنهم اليوم بعد إعلان لجنة العفو الرئاسى إخلاء سبيل 30 محبوسا

انتهت منذ قليل، إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً، وينشر ”الخليج 365” مجموعة من الصور للدفعة المفرج عنها مؤخرا.





القاهرة الإخبارية: إخلاء صالات المسافرين قرب حريق مطار بغداد

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، إخلاء صالات المسافرين قرب حريق مطار بغداد.





كأس العالم 2022.. عصام الحضرى يتصدر قائمة أكبر المشاركين فى تاريخ المونديال

يمتلك نجم منتخب مصر السابق، الحارس عصام الحضرى، رقما تاريخيا فى كأس العالم، إذ يعد اللاعب الأكبر مشاركة بالمونديال عبر تاريخه، بعمر 45 عاما و 161 يوما، وذلك خلال النسخة الماضية 2018 فى روسيا.





الرئيس السيسى يتابع طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة فى البورصة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا لمتابعة موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة لتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص.





شبكة "ABC": ترامب يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 الليلة

قالت شبكة ايه بي سي، إنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليلة الثلاثاء عن ترشحه للرئاسة في عام 2024 ، في ثالث محاولة له للوصول للبيت الأبيض.





تأجيل قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية لأجل غير مسمى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تأجيل قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وكأس الكونفيدرالية إلى موعد لاحق.





الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة وخرائط الأمطار.. فيديو

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء خلال الـ72 ساعات المقبلة، لافتا إلى أنه يستمر الطقس خريفى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.





الموضوع مش استعباط.. أسرار وحكايات مجمع اللغة العربية فى برنامج "أهلا بيك"

لم يكن تريند إضافة كلمات جديدة إلى اللغة العربية مثل "استعباط وخناقة" سلبيا فى كل جوانبه، بل كان هناك جانب إيجابى، وهو بحث كثيرين عن مجمع اللغة العربية الذى صدر عنه الخبر، وهو المكان الذى لم يكن الكثيرون على علم به وبدوره وأهميته، مجمع اللغة العربية واحد من أهم المؤسسات العلمية المصرية، تأسس عام 1934 وكان الهدف من تأسيسه حماية أصول اللغة العربية وتعريب العلوم، واستمر فى هذا الدور حتى وقتنا هذا، ولم يكن موضوع إضافة كلمات جديدة إلى المعجم من كلمات اللغة العامية سوى جزء بسيط من دوره الواسع، والذى يحمل من خلاله أعضاء المجمع على عاتقهم حماية اللغة العربية وتطويرها وتحديثها وتعريب العلوم الغربية.

وزير الكهرباء يفتتح أول مشروع لاستخدام مزيج الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر

افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، أول مشروع استكشافى لاستخدام مزيج الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر كوقود فى إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ طراز GE LM6000، معرباً عن سعادته من المشاركة فى هذا الحدث الهام، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه بالقارة الأفريقية.





خليك واعى.. لا صحة لوقف صرف "تكافل وكرامة" خلال استبدال البطاقات بكروت "ميزة"

شف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.