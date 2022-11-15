شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى مشيدة بكلمة الرئيس السيسى بيوم المرأة: لدينا إرادة سياسية تقف مع المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلة : شرفنا بكلمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم المرأة المنظم من قبل رئاسة مصر لقمة المناخ 27 في شرم الشيخ القتها الوزيرة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة .

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة ، فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، أن كلمة الرئيس السيسى حملت بعض الكلمات والرسائل أسعدت الحضور.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى بعض مقتطفات ورسائل هامة جاءت فى كلمة الرئيس السيسى حينما قال :"يمثل تنظيمنا لهذا اليوم بشكل عام تجديدا للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المضي قدما بالعمل لمواجهة التحديات والأزمات الرئيسية التي يواجهها عالمنا المعاصر، ومن بينها بالطبع التحديات في مجال مواجهة التداعيات الجسيمة لظاهرة تغير المناخ ، وهو ما يأتي ليضيف إلى دور المرأة فى النهوض بالمجتمعات الإنسانية بشكل عام، وهو ما جعلنا هنا، في مصر، أحرص ما نكون على العمل، وبكل قوة وإخلاص، من أجل ضمان حصول النساء والفتيات على كافة حقوقهن، وتفعيل السياسات التي من شأنها تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل السياسي والاقتصادى والاجتماعي.

وتابعت : "كما أشار سيادته إلى التمثيل النسائي القوي في فريق الرئاسة المصريةللمؤتمر" .

واختممت رئيسة المجلس القومى للمرأة قائلة: شرفنا أمام الحضور من كافة الوفود الرسمية والمجتمع المدني الحاضر في الجلسات أن هناك إرادة سياسية قوية تقف مع المرأة المصرية وتقدم المبادرات للمرأة الأفريقية في قمة المناخ "معا من اجل التنفيذ".