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النائب العام يصل إلى السعودية لحضور الاجتماع السنوى لجمعية النواب العموم العرب

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القاهرة - سامية سيد - وصل اليوم الثلاثاء، المستشار حمادة الصاوى النائب العام لجمهورية مصر العربية، وبصحبته وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور فاعليات الاجتماع الثاني لجمعية النواب العموم العرب التي ترأسُها النيابةُ العامةُ المصريةُ، خلال يومي ١٦-١٧ نوفمبر الجاري، والذي تستضيف انعقادَه -بمحافظة جدة - النيابةُ العامةُ بالمملكة العربية السعودية نائبُ رئيسِ الجمعية لمنطقةِ الخليج.

وكان في استقباله الشيخ/ سعود بن عبد الله المعجب، النائب العام للمملكة العربية السعودية، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة بالمملكة، ويأتي هذا الاجتماع تحقيقًا لأهداف الجمعية نحو تعزيز سبل التعاون القضائي الدولي بين الدول الأشقاء الأعضاء، وتبادل الخبرات فيما بينها تعزيزًا لقدرات أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بها، ورفع كفاءتهم الفنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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