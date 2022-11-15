وزيرة البيئة الفرنسية تبدأ زيارة مصر وتشارك فى عدد من الفعاليات بـcop 27

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزيرة الدولة الفرنسية للبيئة بيرونجير كويار اليوم الثلاثاء زيارة الى مصر تستغرق ثلاثة أيام تشارك خلالها فى العديد من الفعاليات بمؤتمر المناخ الذى تتواصل أعماله بشرم الشيخ.

وذكرت سفارة فرنسا بالقاهرة - فى بيان صحفى- أن الزيارة ستكون فرصة للوزيرة الفرنسية للالتقاء بعدد من نظرائها من أجل تحضير النقاشات التي ستُعقد في مونتريال خلال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر التنوع البيولوجي (CO15) من 7 إلى 19 ديسمبر المقبل.

وأضافت السفارة أن وزيرة الدولة ستشارك فى وقت لاحق اليوم في الحدث الذى يحمل عنوان "التحالف الدولي للقدرة على مواجهة الجفاف" وستناقش مع نظرائها سبل خلق إنشاء منصة تشاركية بغية إعطاء دفعة للعمل السياسي وتسريع وسائل تنفيذ حلول في مكافحة الجفاف.

كما تحضر الوزيرة غدا الأربعاء، وفي إطار يوم التنوع البيولوجي الذي تنظمه الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، عدة فعاليات، لاسيما الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى "تحقيق الصلة بين المناخ والتنوع البيولوجي".