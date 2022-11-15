شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية: أمطار متفاوتة الشدة شمال البلاد تمتد خفيفة لجنوب الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد ، فرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى و السواحل الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ومرسى علم .