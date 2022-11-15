شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ضخمة فى أوكرانيا.. وصافرات الإنذار تدوى فى عموم كييف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صافرات إنذار بالغارات الجوية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا، وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، التى قالت، إن "روسيا ترد على خطاب الرئيس زيلينسكي في قمة العشرين بهجوم صاروخي جديد على كييف".