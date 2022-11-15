شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للمفرج عنهم اليوم بعد إعلان لجنة العفو الرئاسى إخلاء سبيل 30 محبوسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل، إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً، وينشر ”الخليج 365” مجموعة من الصور للدفعة المفرج عنها مؤخرا.

وكان طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي، قال من قبل إن اللجنة تستمر في عملها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، مضيفا أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة.

وأكد الخولى، على استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى فى ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع كافة أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.