شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة وخرائط الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء خلال الـ72 ساعات المقبلة، لافتا إلى أنه يستمر الطقس خريفى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشار عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار.

وأوضح أن فرص الأمطار تكون على مناطق متفرقة وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وشمال الوجه والسواحل الشمالية الشرقية ، وتمتد إلى جنوب محافظة البحر الأحمر على حلايب وشلاتين ورأس بناس.

وأشار إلى أن فرص الأمطار على القاهرة منعدمة، مع تعرض البلاد لانخفاض فى درجات الحرارة بمعدل درجة لدرجتين لتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة إلى 24 درجة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجة.