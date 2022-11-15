شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يفتتح أول مشروع لاستخدام مزيج الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء، أول مشروع استكشافى لاستخدام مزيج الغاز الطبيعى والهيدروجين الأخضر كوقود فى إحدى الوحدات الغازية بمحطة شرم الشيخ طراز GE LM6000، معرباً عن سعادته من المشاركة فى هذا الحدث الهام، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه بالقارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور شاكر، أن مثل هذه المشروعات توضح أن كل الأحلام من الممكن تحويلها إلى واقع عند توافر عزيمة وإرادة قوية وشركاء ملتزمون معًا، علاوة على ذلك، أشاد شاكر بالسرعة الهائلة التى تم تم بها إنجاز المشروع في أقل من خمسة أشهر منذ توقيع اتفاقية التعاون في وقت سابق من هذا العام.

وأضاف: يمكن الاستفادة من هذا المشروع الريادى الاسترشادى لتحسين تنفيذ مشروعات الطاقة التي تعمل بالهيدروجين في المستقبل ليس فقط في مصر أو إفريقيا، بل فى جميع أنحاء العالم.