شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لوقف صرف "تكافل وكرامة" خلال استبدال البطاقات بكروت "ميزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.