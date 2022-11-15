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شكرا لقرائتكم خبر عن خليك واعى.. لا صحة لوقف صرف "تكافل وكرامة" خلال استبدال البطاقات بكروت "ميزة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
الشائعة:
ترددت أنباء عن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة بكروت "ميزة"
الحقيقة:
نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد وشددت على أنها شائعات لا أساس لها
لا صحة لوقف مستحقات "تكافل وكرامة" خلال فترة استبدال البطاقات القديمة
أكدت الوزارة استمرار صرف مستحقات برنامج الدعم النقدى من المنافذ دون توقف
استبدال البطاقات القديمة من مكاتب الوحدات الاجتماعية بالمحافظات دون رسوم
طالبت الوزارة مستفيدى "تكافل وكرامة" بتسليم البطاقات القديمة والحصول على "ميزة"
وقف البطاقات القديمة بدءا من يناير 2023 ويجب الاستبدال حتى يستمر الصرف