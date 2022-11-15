شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إجراءات حماية الأطفال من الأمراض المعدية خلال المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها لحماية الأطفال خلال فترة المدارس من الأمراض المعدية وتتضمن:

1- الالتزام بالتباعد الاجتماعى

2- الحفاظ على نظافة اليدين

3- الحرص على تهوية الفصول جيدا

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية عند الأطفال والتى تمثلت فى:-

1- الرشح بنسبة 9%

2- إسهال وقئ بنسبة 6%

3- احتقان الحلق بنسبة 3%

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين باستشارة الطبيب عند ظهور هذه الأعراض مع عزل الطفل وإعطاءه الدواء المناسب حتى تمام الشفاء.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من استخدام المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب ونصحت بضرورة عدم التعرض للبرد مع تناول غذاء صحى لكى يساهم في وفع الحالة المناعية للطفل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح الأنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح ويمكن للأطفال ممن هم أكبر من 6 أشهر الحصول علية، كما يمكن للأطفال من عمر 12 إلى 18 عاما الحصول على لقاح كورونا عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للقاح.