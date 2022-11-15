شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: الكفاءات الهندسية المصرية ثروة حقيقية للمنطقة ككل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، عن سعادته، بالمشاركة في هذا التجمع الذى يضم صفوة المجتمع الهندسي.

وأكد "النبراوي"، خلال كلمته في مؤتمر مصر للإنشاءات الرقمية 2022، والذي اقيم تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ونقابة المهندسين المصرية، بحضور المهندس محمد ناصر أمين الصندوق والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والمتحدث الاعلامي للنقابة، أن نقابة المهندسين المصرية بكيانها العريق تحرص دائمًا على المشاركة في جميع الفعاليات الهندسية والتواجد في المجتمعات الهندسية المختلفة، وذلك في سبيل الربط بين جميع الأطياف، وسعيًا منها لتحقيق أقصى فائدة للمجتمع الهندسي، موضحًا أن من الأهداف الرئيسية للنقابة، رفع المستوى العلمي للمجتمع الهندسي، حتى يتواكب مع رؤية مصر 2030، ولدعم المشروعات المتننوعة التي تُقام في مصر بخُطًى حثيثة.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن إدارة التشييد والبناء تُعد ركنًا أساسيًّا في نجاح المشروعات وتحقيقها للغرض المطلوب منها في الوقت المطلوب وبالتكاليف المخصصة لها، وعليه فإن النقابة قد تعاونت مع كثير من الشركات العالمية والمحلية، وعقدت الكثير من الاتفاقيات، ونظمت الكثير من الفعاليات لنشر علم وثقافة إدارة المشروعات والتشييد والبناء بصورة ناجحة وعلمية وعلى مستوى عالمي، ولتوصيل أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في العالم للمجتمع الهندسي، مؤكدًا أن التواصل الفعال بين جميع مكونات المجتمع الهندسي هو من أهم السبل لتضافر الجهود، لدعم هذا المجتمع وتحقيق أقصى فائدة للمهندس وللقطاع الخاص والعام على السواء.

وشدد "النبراوى" على أن أعداد المهندسين والكفاءات الهندسية المصرية هي ثروة حقيقية في المنطقة ككل، وتعد مصر مركزًا للحراك الهندسي في هذه الحقبة، لما بها من مشروعات عملاقة في العديد من المجالات الهندسية، مما جعلها جاذبة لجميع الشركات الأجنبية المنتجة لتكنولوجيا التشييد والبناء، وجعلها محط أنظار القائمين على هذه الشركات، مستطردًا: "لذا فعلينا جميعًا التعاون لاستغلال هذه الفترة غير المسبوقة في ظل رؤية الدولة للتطوير والانطلاق، وذلك لوضع أسس راسخة للعمل الهندسي على المعايير العالمية الحديثة، وبالوسائل والطرق التكنولوجية المعاصرة".

وأكد علي أن نقابة المهندسين حريصة كل الحرص علي دعم مثل هذه اللقاءات لافتا أن مجلس النقابة يولي شباب المهندسين اهتمام كبير ويسعي دوما لدعمه عن طريق عقد الدورات التدريبية وتنظيم الندوات العلمية.

واختتم نقيب المهندسين كلمته، مؤكدًا أن النقابة ستسخر كل إمكاناتها وكوادرها لخدمة المجتمع الهندسي للمساهمة الفعالة في هذا التواصل والانطلاق.