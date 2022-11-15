شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تحذر مضارب الأرز المعتمدة بالغلق حال عدم التعاقد مع هيئة السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور على المصيلحى، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدى بسعر 14.5 جنيه للكيلو فى كل فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية ويصل عددها إلى ‏‏1300 مجمع استهلاكى كما وجه الوزير باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدى لكل السلاسل التجارية فى المحافظات وبأسعار متفاوتة وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.

وقال المصيلحى إنه حرصا ‏من الوزارة على تنظيم تداول الأرز وتوفيره ‏بالأسعار المناسبة للمواطنين وافق على السماح لمضارب ‏القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب ‏الأرز الخاص بها وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها ‏المضرب مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج ( 1 كيلو/ ‏جرام )، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض فى عبوات تزيد ‏عن ( 1 كيلو )، إلا بموجب تصريح من مديرية ‏التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له ‏إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز وبالتنسيق مع مدير المديرية ‏بالمحافظة المنقول إليها الأرز.

كما وجه الوزير مديرى المديريات بتوجيه إنذار إلى ‏المضارب المعتمدة من المديريات والتى لم تتعاقد مع ‏هيئة السلع التموينية ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ ‏الانذار لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد واتخاذ ‏إجراءات الغلق فورا مع تشكيل لجان ‏تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية ‏وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية ‏لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط ‏من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق كافة ‏القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز ومهمتها التفتيش على جميع اماكن تخزين الأرز وفي حالة ما اذا ‏كان مكان التخزين غير معتمد يتم تحرير محضر، وتحريز ‏كميات الأرز المضبوطة واتخاذ إجراءات الغلق لحين ‏تصرف النيابة العامة فى محضر الضبط، وكذلك التفتيش على مضارب الأرز غير المعتمدة من مديرية ‏التموين المختصة واتخاذ إجراءات الغلق بالتنسيق مع ‏المحافظة وتحرير محضر بالواقعة وتحريز الكميات ‏المضبوطة لحين تصرف النيابة العامة في محضر الضبط.

وشدد المصيلحى أن الهدف من كل هذه الإجراءات وتلك القرارات والتي تم اتخاذها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية تأتى في إطار حرص الوزارة على ضمان نجاح الموسم وتحقيق الهدف المنشود وهو وفرة وإتاحة وزيادة المعروض من سلعة الأرز باعتبارها أحد أهم السلع الاستراتيجية وذلك بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام، مشدداً على كل المتعاملين في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق كافة القواعد والقرارات الحاكمة والمنظمة للموسم وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها سيتم مواجهتها بإجراءات رادعة.