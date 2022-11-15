شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تشارك فى "يوم المجتمع المدنى" ضمن فعاليات قمة cop27 بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي ،في يوم المجتمع المدني ضمن فعاليات قمة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP” بشرم الشيخ ، حيث أعلنت مؤسسة "مصر الخير" خلال مشاركتها عن مبادرتها الإقليمية "نحو منظمات أهلية خضراء" والتي سيتم تنفيذها تحت مظلة الحملة الإقليمية "مناخ مستدام" وبالتعاون ورعاية شركاء الحملة من جهات دولية ومحلية .

وقال مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بتوجيه الدعم المباشر والأكثر مرونة إلى الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم لمبادرة "مصر الخير" لتوعية الجمعيات الأهلية بمخاطر التغيرات المناخية، وأنه يتم حالياً تطوير "صندوق دعم مشروعات الجمعيات" ليكون له دور بارز فى دعم مختلف المشروعات وتقديم الدعم اللازم لعمليات التنفيذ على أرض الواقع.

‎فيما أوضح محمد ممدوح ،رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمصر الخير ، أن مبادرة " المنظمات الأهلية الخضراء" تتكون من عدة أنشطة وهي: إصدار شهادة مواصفة جودة محلية باعتماد المنظمات الأهلية الخضراء وذلك وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، حيث تتقدم المنظمات الأهلية للاعتماد وفقا لتلك المواصفة، والعمل علي تقديم الدعم الفني المؤسسي والبرامجي لمساعدة المنظمات الأهلية للتحول من النظم التقليدية في الإدارة والممارسة إلى نظم عمل تتسق مع الاستدامة والتحول للأخضر وتأهيل كوادر إقليمية من العاملين بالمنظمات العمل الأهلي التي تتبني الممارسات التنموية الخضراء ودعم المبادرات المجتمعية الخضراء للمنظمات الأهلية ، لافتاً إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولي خلال عام 2023م تستهدف الوصول الي 3000 منظمة اهلية علي المستوى الإقليمى.



مشاركة وزارة التضامن