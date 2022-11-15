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شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب جامعة حلوان تنظم قافلة مجانية بمنشية عين حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي هذه القافلة إيماناً بتقديم الخدمة المجتمعية ورفع الوعي عند الأهالي وبوجوب علاج المرضي غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يحيوا حياة صحية كريمة ،وتطبيقا لرسالة ودور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضي بدءا من الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان ونشر التوعية الصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المزمنة.
اشتملت القافلة على 9 تخصصات وهي كالتالي أمراض النساء والتوليد، جراحة العظام، الأمراض الصدرية، جراحة الأنف والاذن والحنجرة، الأمراض المتوطنة، الأمراض الجلدية والتناسلية، طب الأطفال، أمراض الباطنة العامة والكلى، امراض القلب والأوعية الدموية.
وقد تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا وبلغ العدد 715 مريض من أهالى مدينة حلوان من الأطفال، السيدات، الرجال وكبار السن وتقديم العلاج وتوفير الادوية وصرفها بالمجان، كما تم توقيع الكشف على بعض الحالات من المرضي باكثر من تخصص نظرا لاحتياجهم الفحص باكثر من تخصص، فيما يخص التوعية الصحية، قدم الطلاب توعية للأهالى شملت التوعية بالتعامل الصحيح مع المضادات الحيوية، التوعية بمرض السكر وأعراضه، التوعية بالنظافة الشخصية وتعليم الأطفال كيفية غسل الأيدي.
وشارك 34 طالب من الكلية من مختلف الفرق والأطباء المشاركين في القافلة هم: د حسام عبد المجيد من قسم النساء، د أسامة إبراهيم محمد جاد من قسم الباطنة العامة، د رانيا السيد محمد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، د أحمد السعيد ود محمود احمد عصفور من قسم جراحة العظام، د محمد حسام سباعي من قسم الأنف والاذن والحنجرة، د أحمد عبد الرافع الشافعي ود عبد الرحمن ابراهيم من قسم الأمراض المتوطنة، د أحمد محمد عفيفي ود أحمد الصادق من قسم طب الأطفال، د الزهراء وجدى ،د دينا عبد الحميد من قسم الأمراض الصدرية.
جانب من القافلة
عيادات نور الحبيب
القافلة الطبية المجانية بمنشية عين حلوان
قافلة طبية مجانية بمنشية عين حلوان