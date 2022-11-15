شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يطلق مبادرة تنموية للقارة السمراء على هامش cop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة "التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة فى أفريقيا" ضمن الأيام الموضوعية بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، خلال فعاليات يوم الطاقة فى الجلسة الثانية.