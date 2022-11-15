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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يطلق مبادرة تنموية للقارة السمراء على هامش cop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
مصر تطلق مبادرة "التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة فى أفريقيا"
هدفها تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم حتى تكون تحولات الطاقة مجدية
تأمين وصول 300 مليون أفريقى للكهرباء بأسعار معقولة بحلول 2028
تسهيل انتقال 300 مليون أفريقى لتكنولوجيا الطهى النظيف بحلول 2028
التحول للطاقة الخضراء بزيادة حصة الطاقة المتجددة 25% بحلول 2028
زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ100% فى 5 إلى 10 دول بحلول العام 2063
توحيد البرامج والمبادرات من أجل الوصول للكهرباء ومعالجة فجوات التمويل
تنفيذ المبادرة بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات الإقليمية والشركاء الدوليين
شكرا لشركاء مبادرة الطاقة المستدامة والوكالة الدولية للطاقة ووكالة الطاقة المتجددة
أفريقيا من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية خاصة الطاقة المتجددة
سجلت القارة نموا واعدا على مدى عقد لكن ما زالت تعانى من نقص الطاقة
أفريقيا تواجه تحديات تؤثر سلبا على تنافسيتها ومشاركتها فى الأسواق العالمية