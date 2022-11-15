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وزير الكهرباء يطلق مبادرة تنموية للقارة السمراء على هامش cop27.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مبادرة "التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة فى أفريقيا" ضمن الأيام الموضوعية بالدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، خلال  فعاليات يوم الطاقة فى الجلسة الثانية.

 

 

مصر تطلق مبادرة "التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة فى أفريقيا" 

 

هدفها تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم حتى تكون تحولات الطاقة مجدية

 

تأمين وصول 300 مليون أفريقى للكهرباء بأسعار معقولة بحلول 2028

 

تسهيل انتقال 300 مليون أفريقى لتكنولوجيا الطهى النظيف بحلول 2028

 

التحول للطاقة الخضراء بزيادة حصة الطاقة المتجددة 25% بحلول 2028

 

زيادة نسبة الطاقة المتجددة لـ100% فى 5 إلى 10 دول بحلول العام 2063

 

توحيد البرامج والمبادرات من أجل الوصول للكهرباء ومعالجة فجوات التمويل

 

تنفيذ المبادرة بتضافر جهود الحكومات والمؤسسات الإقليمية والشركاء الدوليين

 

شكرا لشركاء مبادرة الطاقة المستدامة والوكالة الدولية للطاقة ووكالة الطاقة المتجددة

 

أفريقيا من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية خاصة الطاقة المتجددة

 

سجلت القارة نموا واعدا على مدى عقد لكن ما زالت تعانى من نقص الطاقة

 

أفريقيا تواجه تحديات تؤثر سلبا على تنافسيتها ومشاركتها فى الأسواق العالمية

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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