شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يعقد مباحثات مع المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر ووزير خارجية بنجلاديش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ اليوم الثلاثاء، مباحثات بشرم الشيخ مع المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك وذلك على هامش أعمال COP27.