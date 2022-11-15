شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يعقد مباحثات مع المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر ووزير خارجية بنجلاديش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية سامح شكرى رئيس مؤتمر المناخ اليوم الثلاثاء، مباحثات بشرم الشيخ مع المدير التنفيذى لصندوق المناخ الأخضر يانيك جليماريك وذلك على هامش أعمال COP27.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تدعم عمل الصندوق لدعم جهود الدول النامية في الوفاء باسهاماتها المحددة وطنياً وتعزيزها لخفض الانبعاثات.
ومن ناحية أخرى، التقى وزير الخارجية مع وزير خارجية بنجلاديش أبو الكلام عبد المؤمن.
وتناول اللقاء التنسيق المتبادل حول مختلف بنود اجندة مؤتمر المناخ ودعم بنجلاديش لرئاسة المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة.