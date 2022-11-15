شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل عدداً من الأساقفة بالمقر الباباوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة صباح اليوم الثلاثاء، الأنبا أرسانى أسقف هولندا.

وناقش معه قداسة البابا عددًا من الملفات الرعوية الخاصة بعمله الرعوى فى الإيبارشية.

واستقبل قداسته أيضا، الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا، وذلك بغرض استشارة قداسته بخصوص بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية في إيبارشية جرجا.

وناقش قداسة البابا مع الأنبا أندراوس مطران إيبارشية أبوتيج وصدفا والغنايم، حيث ناقش أمورًا خاصة بالإيبارشية.



البابا تواضروس والأنبا أرسانى



البابا تواضروس والأنبا الأنبا مرقوريوس