شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن إقامة الأسبوع الثقافى فى مساجد 11 محافظة بداية من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الأسبوع الثقافى فى 11 محافظة فى وقت واحد وهي: "الجيزة، الدقهلية ، الإسكندرية، بور سعيد، كفر الشيخ، الفيوم، القليوبية، مطروح ، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج"، وذلك ضوء الدور التثقيفى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وذلك خلال الأسبوع القادم من الأحد 20 نوفمبر حتى الأربعاء 23 نوفمبر الجارى.

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، أن محاضرات الأسبوع الثقافى تُعقد بعد صلاة العشاء مباشرة ، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وأكد العلماء المشاركون فى الأسبوع الثقافى الجارى فى 6 محافظات، أننا نتعبد إلى الله (عز وجل) بالصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبالصلاة على النبى (صلى الله عليه وسلم) تنجلى الكرب وتنكشف الغموم وتزول الهموم وتغفر الذنوب وتحصل البركة فى المال والأهل والولد والعمر، وأن الحب ليس بالكلام، فحب الله (عز وجل) يكون بطاعة الله، وحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكون بالعمل بسنته والتخلق بأخلاقه بأن نتراحم ونتكافل، ولا نكذب ولا نغش ولا نخون ولا نستغل ولا نتاجر بحاجات الناس ولا بمصالحهم ولا بأقواتهم.