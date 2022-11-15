شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة فى أفريقيا منذ 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك بعنوان "مصر من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ 2010" يسلط فيه الضوء على الجهود المصرية للتحول لطاقة نظيفة؛ حيث نجحت مصر في أن تصبح من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في إفريقيا منذ عام 2010؛ نتيجة لرفع قدراتها في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستفادتها بشكل كبير من التوظيف الجيد لاستثمارات الطاقة المتجددة التي تلقتها، وذلك خلال الفترة (2010-2020).