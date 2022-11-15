شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد تجديد إعارة 10 أئمة لدولة الإمارات.. الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء، تجديد إعارة 10 أئمة من أئمة وزارة الأوقاف للعمل بمجال الوعظ والإرشاد بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة وهم:





وأعلنت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، إطلاق مسابقة التميز الشهرية لأفضل المساجد أداءً لأئمة وواعظات الأوقاف في برنامج (الدروس المنهجية)، وذلك من خلال تقارير المتابعة الميدانية الواردة من المديريات وإدارات التفتيش المعنية بالديوان العام، من حيث عدد المساجد ذات الكثافة الجماهيرية، وجودة الأداء ومخرجات البرنامج، وصور النشاط الواردة في هذا الشأن، وتشمل المكافأة جميع المتميزين من القائمين على النشاط، كما سيتم صرف إثابة جهود غير عادية لمديري المديريات ومعاونيهم الذين أدت مديرياتهم نموذجًا مشرفًا من خلال التقارير والصور الواردة بهذا الشأن .

وقالت الوزارة، إن المسابقة تأتى في إطار الاهتمام بالمتابعة والتطوير المستمر لبرامجها الدعوية والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية مكافأة المتميزين الذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال رسائلها المتعددة.