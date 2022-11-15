شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاص فى فعاليات الكونجرس العالمى للإعلام بأبوظبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاصٍّ فى فعاليات الكونجرس العالمى للإعلام الذى انطلقت أعماله اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الإماراتيَّة أبوظبى، وتستمر على مدى ثلاثة أيام ، تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم - أن مشاركته في الكونجرس العالمي للإعلام تأتي من خلال استعراض أهم الأنشطة والفعاليات التي ينظِّمها أو يشارك في صناعتها وإصداراته المتنوِّعة باعتباره هيئةً دوليةً مستقلةً، يرأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وتُعنَى بتعزيز السِّلم في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة ومكافحة خطاب التطرف والكراهية والتعصب والتَّمييز، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الكونجرس العالمي للإعلام الذي يُعقدُ تحت عنوان "صياغة مستقبل قطاع الإعلام"، بمشاركة أكثر من 1200 من روَّاد قطاع الإعلام والمتخصِّصين والمؤثرين العالميين الذين يمثِّلون 6 قارات في العالم، ويتضمن أكثر من 30 جلسة حواريَّة، ومجموعة من ورش العمل التي يشارك فيها أكثر من 162 متحدثًا عالميًّا بارزًا.