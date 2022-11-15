شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تجرى زيارة ميدانية لصيادى بحيرة المنزلة بالدقهلية للاطمئنان على أوضاعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية، بشأن قيام وفداً من المديرية برئاسة ياسر سعيد مدير المديرية بزيارة مجموعة من الصيادين العاملين ببحيرة المنزلة ، وذلك في كلا من منطقة المطرية و منطقة الجمالية بالمنزلة،وذلك للاطمئنان على أوضاعهم والاستماع للمشاكل التي يواجههونها.

وقال مدير المديرية ياسر سعيد إن ذلك يأتي في إطار حرص وزير القوى العاملة حسن شحاته على رعاية العمالة في جميع المجالات وخاصة العمالة الأولى بالرعاية، منوهاً إلى أنه تم الاستماع إلى مشاكل الصيادين ببحيرة المنزلة خاصة المشاكل التي تواجههم في الوقت الحالي والتي تتزامن مع عملية تطهير وتطوير ورفع كفاءة البحيرة، والتي تتعلق معظمها في توقف الصيد بالبحيرة خلال هذه الفترة.

وأشار مدير المديرية إلى أن الوفد قام بجولة تفقدية للبحيرة للتعرف على مشكلات الصيادين على الطبيعة لبحثها والعمل على حلها وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة لتلك الفئة.