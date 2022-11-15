شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة "نحو منظمات خضراء" للمجتمع المدنى من قلب قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المنطقة الزرقاء بمقر انعقاد فعاليات قمة المناخ اليوم الثلاثاء، إطلاق مبادرة المنظمات الخضراء، لدعم قضايا المناخ، تحت اسم "نحو منظمات أهلية خضراء"، بحضور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، وسيتم تنفيذها تحت مظلة الحملة الإقليمية "مناخ مستدام" وبالتعاون ورعاية شركاء الحملة من جهات دولية ومحلية.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للعمل الأهلى، على هامش انعقاد الجلسة، التي عقدت صباح اليوم أن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم بتوجيه الدعم المباشر والأكثر مرونة إلى الجمعيات الأهلية، مؤكداً أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم لمبادرة "مصر الخير" لتوعية الجمعيات الأهلية بمخاطر التغيرات المناخية، كما أنه يتم حالياً تطوير "صندوق المشروعات التنموية" ليكون له دور بارز فى دعم مختلف المشروعات وتقديم الدعم اللازم لعمليات التنفيذ على أرض الواقع.

وأشار الدكتور طارق تمراز، عضو مجلس إدارة مركز التميز للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة بالمركز القومى للبحوث، إلى أن المركز سوف يقدم جميع صور الدعم الفنى لإنجاح تلك المبادرة من خلال توفير الكوادر وبناء مناهج تعليمية.

فيما أكد الدكتور حسين أباظة، الخبير الدولى فى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أن هناك مؤشرات كثيرة تؤكد إنجاح تلك المبادرة والتى ننتظر منها أن تساهم فى تحول المجتمع المدنى إلى الممارسات الخضراء.

جدير بالذكر أن مبادرة "المنظمات الأهلية الخضراء" تشمل عددا من الأنشطة منها إصدار شهادة مواصفة جودة محلية باعتماد المنظمات الأهلية الخضراء، وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، حيث تتقدم المنظمات الأهلية للاعتماد وفقا لتلك المواصفة، والعمل على تقديم الدعم الفنى المؤسسى والبرامجى لمساعدة المنظمات الأهلية، للتحول من النظم التقليدية فى الإدارة والممارسة، إلى نظم عمل تتسق مع الاستدامة والتحول للأخضر، وكذلك تأهيل كوادر إقليمية من العاملين بالمنظمات العمل الأهلى التى تتبنى الممارسات التنموية الخضراء، ودعم المبادرات المجتمعية الخضراء للمنظمات الأهلية ، وأن المبادرة فى مرحلتها الأولى خلال عام 2023 م تستهدف الوصول إلى 3000 منظمة أهلية على المستوى الإقليمى.