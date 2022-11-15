شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر يبحث مع وزير السياحة الجزائرى آفاق تطوير وتشجيع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سفير مصر لدى الجزائر مختار وريده، مع وزير السياحة الجزائرى ياسين حمادى، آفاق تطوير وتشجيع السياحة الجزائرية لمصر.

وقال السفير وريده - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللقاء، الذى تم على هامش استقبال الوزير الجزائرى، اليوم، للرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، شهد استعراض مختلف التسهيلات الممنوحة للسائحين الجزائريين، وأهمها إمكانية حصول الجزائريين ممن يمتلكون تأشيرة شنجن، أو تأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا وأستراليا، على تأشيرة الدخول من المنافذ المصرية عند وصولهم، فضلا عن إعفاء السائحين الجزائريين المتوجهين إلى محافظة جنوب سيناء مباشرة من تأشيرة الدخول، وفقا للضوابط الموضوعة، وذلك تيسيرا عليهم وتشجيعا على حركة التدفق السياحي.

وثمن السفير المصرى ووزير السياحة الجزائرى عودة الرحلات الجوية المباشرة بين مصر والجزائر إلى حركتها الطبيعية قبل جائحة كورونا، حيث شهدت تسيير رحلة يوميا بين القاهرة والجزائر، مشيرا إلى أنها سوف تساهم في زيادة حجم التدفقات السياحية للبلدين.

من جانبه، رحب الوزير الجزائري بالتسهيلات الممنوحة للسائحين الجزائريين، مشيرا إلى أن وزارته بصدد دراسة وتطبيق مقترح يعفي السائحين المصريين والسائحين الأجانب من تأشيرة دخول وقت موسم السياحة الصحراوية في الجزائر.