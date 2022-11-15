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شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تغيرات المناخ بـ"الأمم المتحدة للمستوطنات" يشيد بـcop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد الضرغام، مدير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تعاونهم مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في عدد من المبادرات، لافتا إلى أن ما يحدث في قمة المناخ كوب 27 هو بالفعل قمة التنفيذ، وليس مجرد وضع خطط ويشاهدون تدشين مشاريع كثيرة.
قمة المناخ فى شرم الشيخ تشهد تدشين برامج ومشروعات كثيرة مهمة
ما يحدث فى cop27 يجعلها قمة التنفيذ بالفعل وليس مجرد وضع خطط
شرم الشيخ ليست مقصدا سياحيا فقط وإنما وجهة مهمة لسياحة المؤتمرات
نرى توقيع الكثير من مذكرات التفاهم واتفاقيات تعاون وشراكات عديدة
معنيّون بالمدن الحضرية وسندشن مبادرة دولية مع مصر لصمود المُدن المُستدامة