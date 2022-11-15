شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تغيرات المناخ بـ"الأمم المتحدة للمستوطنات" يشيد بـcop27.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد الضرغام، مدير التغيرات المناخية بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تعاونهم مع الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في عدد من المبادرات، لافتا إلى أن ما يحدث في قمة المناخ كوب 27 هو بالفعل قمة التنفيذ، وليس مجرد وضع خطط ويشاهدون تدشين مشاريع كثيرة.