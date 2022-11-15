شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تبحث استغلال جراجات الطرق والمحاور المرورية بـ زهراء المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اجتماعا لأعضاء اللجنة المشكلة بحضور اللواء طارق عابد رئيس حي البساتين، والمهندس رمضان حجازي بالمكتب الفني بالمنطقة الجنوبية، ومديري الإسكان والأملاك والتسكين والشئون القانونية بحي البساتين، وممثلي الشئون القانونية والمالية و التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الهدف من اجتماع اللجنة المذكورة حصر الجراجات الواقعة بنطاق حي البساتين، وتحديد كافة المتغيرات التي طرأت على العمارات السكنية بعد تطوير الطرق بها من واقع محاضر التسليم و المعاينات والمستندات المتعلقة بهذا الشأن .

وخلال اللقاء تم استعراض حصر الجراجات بمنطقة زهراء المعادى، خاصة منطقة الشطر الثامن والعاشر ومحور شارع الخمسين بعدد 28 جراج كما تم حصر منطقة الاستثمار في القطامية بشارع الضغط العالي وامتداد شارع السعادة.

ومن خلال مراجعة الحصر المقدم من حي البساتين تبين عدم وجود تغيرات إنشائية بالعقارات الواقعة بنطاق المنطقة كما تبين وجود بعض الجراجات مغلقة، سواء مخصصة للأفراد أو شركات إلى جانب وجود بعض الجراجات غير مستغلة أو مستخدمة.

ووجهت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، رئيس حي البساتين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال فتح الجراجات المغلقة والتنبيه على ملاك العقارات والتي بها جراجات غير مستغلة بتمهيد مداخلها ومخارجها لتشغيلها وإزالة أى معوقات تحول دون استخدامها.