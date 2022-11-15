شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: توقيع 80 عقد عمل للشباب بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط ، بشأن توقيع عقود عمل للشباب الذين سجلوا رغبتهم في العمل من خلال ملتقى التوظيف الذي عقد مؤخرا بالمحافظة يوم 8 نوفمبر الجاري .

وأكد مدير المديرية على السيد، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بأهمية توفير فرص عمل مناسبة ولائقة للشباب والمتابعة حتى تحرير عقود العمل.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم تحرير 80 عقد عمل للشاب لمن قاموا بالتسجيل بملتقى التوظيف بمقر المديرية، وذلك بحضور أحد ممثلى شركة تجارة المواد الغذائية، وهي إحدى الشركات التي شاركت في ملتقى التوظيف.