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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مقرأة كبار القراء بمسجد الحسين برواية ورش عن نافع.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة في مصر برواية ورش عن نافع المدني، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله.
وضمت المقرأة كل من القراء: القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد أبو فيوض، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود علي حسن، وإشراف فني عبد العزيز عمران، وبحضور الدكتور السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، وجمع غفير من رواد المسجد.
كبار قراء القرآن الكريم
إقبال على مقرأة كبار القراء فى مسجد الحسين
قيادات مديرية أوقاف القاهرة خلال حضور المقرأة
مقرأة كبار القراء