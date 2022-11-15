شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للشئون الإسلامية يفتتح معرض كتاب بمكتبة جامعة الأزهر المركزية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، معرض الكتاب الذى يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع جامعة الأزهر بالمكتبة المركزية للجامعة، وذلك فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وذكر بيان للوزارة/ اليوم، أنه خلال الافتتاح قدم الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على توجهاته الدائمة بإقامة معارض لإصدارات الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في جامعة الأزهر وفي كلياتها المتنوعة من خلال التعاون الدائم مع جامعة الأزهر برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة؛ لتزويد طلاب العلم بكتب الفكر الوسطي المستنير التي تواكب العصر، مؤكدًا أن المعرض يحتوي على مجموعات مميزة من الكتب التراثية والدعوية التي تعالج القضايا العصرية، كالإصدارات الخاصة بالفكر الوسطي وتفنيد الأفكار المتطرفة، وبيان ضلالات الجماعات الإرهابية، فضلًا عن إصدارات خاصة بتجديد الفكر الديني، ومخاطر الإلحاد وسبل المواجهة.

كما أكد الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هذا المعرض يأتى ضمن سلسلة من المعارض التي يقيمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف على مدار العام بالجامعات المصرية والمؤسسات العلمية والثقافية خدمة لطلاب العلم وأعضاء هيئة التدريس وجميع المعنيين بالشأن الديني.

جدير بالذكر أن المعرض يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خصمًا بنسبة 25% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وكذلك خصمًا بنسبة 20% على جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.