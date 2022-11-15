شكرا لقرائتكم خبر عن محطات تخدم الإسكندرية والعلمين فى شبكة القطار الكهربائى السريع.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ مصر من خلال وزارة النقل مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين مطروح الفيوم فى المسافة من الإسكندرية حتى العلمين بطول نحو 120 كم، وفى النقاط التالية يوضح ”الخليج 365” المحطات التى تخدم الإسكندرية والعلمين بشبكة القطار الكهربائى السريع.

"محطة إسكندرية" وتقع بالقرب من منطقة النزهة وهى المحطة النهائية من الفرعة الشرقية للمسار داخل مدينة الاسكندرية وتقع بالقرب من مطار النزهة، كما أنها هى المحطة التبادلية مع جميع وسائل النقل داخل مدينة الإسكندرية للوصول إلى أى مكان داخل المدينة.

محطة العامرية تقع على بعد نحو 12 كم من محطة إسكندرية، وتخدم منطقة العامرية والقاديمين إلى منطقة ميناء الإسكندرية والدخيلة ومنطقة الماكس بالإسكندرية وهى محطة إقليمية ويقع بالقرب منها الحوش التبادلى للقطار البصائع مع القطار الحالى، وذلك لخدمة نقل البضائع من وإلى الموانئ الواقعة بالمنطقة وإلى الغرب.

محطة الاستاد "كينج مريوط" تقع على بعد نحو 10 كم من محطة العامرية، وهى محطة القطار السريع والتى تخدم الاستاد ومنطقة كينج مريوط وهى المحطة الأولى من الفرعة الشرقية للمسار.

"محطة برج العرب" هى أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية، وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالى مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا منطقة برج العرب الصناعية والقريبة من الطريق الساحلى الدولى، وهى محطة للقطار السريع ومن كبرى المحطات على الخط، وبها 6 سكك.

"محطة الحمام" تقع بعد محطة برج العرب بنحو 25 كم وهي محطة إقليمية تخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالي، حيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي.

"محطة العلمين" وهي محطة للقطار السريع، التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي، إضافة إلى حركة نقل البضائع من وإلى ميناء العلمين.