شكرا لقرائتكم خبر عن علماء الأوقاف فى الأسبوع الثقافى بالمساجد: من يحب رسول الله يتخلق بأخلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف، الأسبوع الثقافي، في 6 محافظات، تحت عنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن العلماء أكدوا أننا نتعبد إلى الله (عز وجل) بالصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبالصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) تنجلي الكرب وتنكشف الغموم وتزول الهموم وتغفر الذنوب وتحصل البركة في المال والأهل والولد والعمر، وأن الحب ليس بالكلام، فحب الله (عز وجل) يكون بطاعة الله، وحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكون بالعمل بسنته والتخلق بأخلاقه بأن نتراحم ونتكافل، ولا نكذب ولا نغش ولا نخون ولا نستغل ولا نتاجر بحاجات الناس ولا بمصالحهم ولا بأقواتهم.

ففي مديرية أوقاف قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ليلة القدر ، حاضر فيه الدكتور سيد علي محمد هريدي مدرس الفقه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد صلاح محمد محمد مدرس الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، وقدم له الشيخ أحمد عبد الحافظ مسئول المساجد بالمديرية، والقارئ الشيخ أحمد عبد اللاه عبدالعظيم قارئا، والمبتهل الشيخ علاء السويسة مبتهلًا، بحضور الدكتور ماهر علي جبر مدير مديرية أوقاف قنا، والشيخ أحمد أبو الوفا مدير الدعوة بقنا، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأوقاف الغربي بندر أبو قرقاص، حاضر فيه الدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة، والشيخ محمود عطا محمد إمام وخطيب ومدرس ( قادة فكر)، والقارئ الشيخ محرم أحمد زكي قارئًا، والمبتهل الشيخ كامل خليل محمد خليل مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المساعي بقويسنا، حاضر فيه الدكتور عبدالرحمن عنتر رضوان مدرس بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع المنوفية، والشيخ حسام محمد علي الشتيحي مدير إدارة أوقاف قويسنا، والقارئ الشيخ مصطفى السيد أبو الوفا قارئًا، والمبتهل الشيخ عاطف الصيفي مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجديد بدمياط، حاضر فيه الدكتور هشام الازهري وكيل كلية الدراسات الإسلامية بدمياط، والشيخ محمد الكناني مسئول الإرشاد الديني بالمديرية، والقارئ الشيخ محمد هاشم قارئًا ومبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد النصر بمدينة العريش، حاضر فيه الشيخ صبري أبو العطا محمد أبو العطا إمام وخطيب ومدرس، والشيخ أحمد أبو القاسم علي أبو القاسم إمام وخطيب ومدرس، وقدم له محمود أحمد شاكر، والقارئ الشيخ عمرو محمد عبدالرحمن قارئًا، والمبتهل الشيخ سعد عمر سعيد مبتهلًا، بحضور الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، والشيخ حسين السيد حسين البنديري مدير الدعوة، والشيخ صلاح حسيني إبراهيم مسئول الإرشاد ونشر الدعوة بالمديرية، والشيخ محمود شاكر مسئول المساجد بالمديرية، والشيخ فيصل شعبان حامد مسئول شئون القرآن بالمديرية، والشيخ الشحات مجاهد مفتش المتابعة، والشيخ أيمن جعفر مدير إدارة شرق العريش، والشيخ محمد سليمان عزام راشد إمام وخطيب المسجد، وجمع غفير من رواد المسجد.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهداية بدمنهور، حاضر فيه أ.د صبري موسى عبدالفتاح سلمان مدرس العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، والشيخ محمد رجب خليفة وكيل المديرية، والشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة، والقارئ الشيخ يوسف ندا قارئًا، والمبتهل الشيخ عمرو عبد المنطلب مبتهلًا، بحضور جمع غفير من رواد المسجد.