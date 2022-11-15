شكرى: صندوق التكيُف مع تغير المناخ قناة رئيسية لحشد التمويل اللازم

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القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ اليوم الثلاثاء، أن صندوق التكيُف مع تغير المناخ، يمثل قناة رئيسية لحشد التمويل اللازم لتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ في الدول النامية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعالية الحوار مع الأطراف المساهمة في صندوق التكيُف مع تغير المناخ، والتي عقدت في الجناح المصري بالمؤتمر، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ "جون كيري" وممثلي العديد من الدول والأطراف المساهمين في صندوق التكيُف.

وأشاد وزير الخارجية، بالدور الإيجابي لصندوق التكيُف في توفير تمويل المناخ، منوهاً بعمل الصندوق في مصر من خلال تمويل مشروعين في مجال التكيُف بقيمة تتجاوز ١٠ مليون دولار، والتزام مصر بدعم جهود مواصلة حشد الموارد للصندوق.

وأعرب وزير الخارجية عن التقدير للأطراف المانحة الداعمة لصندوق التكيُف مع تغير المناخ، مؤكداً أن اسهاماتهم المادية في تعزيز موارد الصندوق تساعد على تنفيذ العديد من مشروعات التكيُف على الأرض وحماية المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير ادارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن صندوق التكيُف مع تغير المناخ تم إنشاؤه من أجل تمويل مشروعات التكيُف مع تغير المناخ في الدول النامية الأعضاء ببروتوكول كيوتو الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وقد نجح الصندوق منذ عام 2010 في حشد أكثر من 850 مليون دولار لأكثر من 120 مشروعا، استفاد منها حوالي 28 مليون شخص من أعضاء المجتمعات الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.