شكرا لقرائتكم خبر عن قرية الفواخير تحتضن ورشة عمل ومعرض لفنانى مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة ورشة عمل ومعرض لعدد من الفنانيين التشكيليين، فى إطار توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة التشكيليين المصرية ونقابة الفنانين والاعلاميين بدولة الكويت .

وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فاعليات ورشة العمل المشتركة لفن تشكيل الفخار والخزف داخل قرية الفواخير، بالاضافة الى عرض المنتجات الخزفية والتي تعتبر من اقدم الحرف التراثية المصرية للتعريف بها عن قرب وبالقرية خاصة بعد اعمال تطويرها .

استقبل الوفد، العميد ماجد فوزي، المشرف العام على قرية الفواخير، والمهندسة دعاء احمد بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، وتم اصطحابهم في جولة تفقدية ميدانية داخل القرية، تشمل الفواخير ومناطق العرض المفتوح ومعارض المنتجات، مع شرح تفصيلي عن القرية وإنشائها، وما تتضمنه من منتجات فخارية تعريفا بحرفة تعتبر من أقدم الحرف التي عرفها الإنسان منذ بدء البشرية.

وتم تقديم شرحاً تفصيلياً عن القرية ، كما تم استعراض اهم المعلومات عن القرية من حيث عدد الفواخير بها والتي تضم 152 فاخورة على مساحة ١٣ فدان و تم البدء في انشاءها عام ٢٠٠٥ من خلال انشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار حتى تدخلت الدولة المصرية برفع كفاءة القرية و المنطقة المحيطة بها بالكامل الى جانب توصيل جميع المرافق التي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي مع الاستمرار في تركيب الافران صديقة البيئة ورفع كفاءة المباني وتركيب اللاند سكيب.

كما شملت الجولة مشاهدة الحرفيين اثناء عملهم لانتاج المشغولات الخزفية من الفخار وعرض لمنتجاتهم واعمالهم اليدوية من خلال عروض المنتجات التي تصنعها ايدي جواهرجية الطين .

الجدير بالذكر ان ورشة العمل بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط والتي عقدت على مدار يومى السبت والأحد الماضيين جاءت فاعلياتها على هامش أسبوع الثقافة الكويتية فى مصر من ٩حتى ١٥ نوفمبر، بحضور الدكتورة صفية القبانى، نقيب التشكيليين و الدكتور نبيل الفيلكاوى نقيب الإعلاميين والتشكيليين بالكويت و مجموعة من أعضاء اللجنة العليا للفنون التشكيلية بالكويت وعدد من فناني مصر و الكويت ويقام كذلك على هامش هذا المعرض ورشة خزف لخمسة فنانين كويتيين وخمسة مصريين وإثراء المعرض بأعمالهم .

و اعرب الحضور عن اعجابهم الشديد بالقرية و بالمنتجات الفخارية لما بها من المقومات الاساسية لتصبح من المحطات الهامة للزائر المصري او الاجنبي كما اعربوا عن اعجابهم الشديد بالمعروضات المختلفة من تحف فنية وادوات منزلية وهدايا وانتيكات وفازات ونوافير وغيرها من الاشكال والمجسمات الفنية والتي تعتبر من مصاف المنتجات اليدوية التي تعبر عن الهوية المصرية وتحافظ على الحرف التراثية القديمة.