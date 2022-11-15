شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقود تحالفا من 60 دولة.. "الصحة العالمية" تشيد بتنظيم قمة المناخ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، الدكتورة نعيمة القصير، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop -27" أتاح الفرصة للمنظمة أن تضع الصحة فى قلب المناخ، خاصة وأن المنظمة أطلقت مبادرات عديدة مهمة على هامش فعاليات المؤتمر، تساهم في الحد من تأثير التغيرات المناخية السلبية على صحة الإنسان وصحة الأسر وصحة المجتمعات.



الصحة العالمية

قمة cop27 أتاحت الفرصة لوضع الصحة فى قلب قضايا المناخ

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