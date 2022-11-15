شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه المدارس باستلام التغذية المدرسية بمعدل 2 لـ5 أيام أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بالتنبيه على المدارس المستهدفة باستلام الوجبات المدرسية الموردة من الشركات بمعدل من 2 يوم إلى 5 أيام أسبوعيا بدلا من 2 إلى 5 يوم أسبوعيا اعتبارا من السبت 12 نوفمبر الجارى.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أصدرت كتابًا دوريًا بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، في إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب من خلال الوزارة، والشركة الموزعة.

ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بما يلي: قيام كل مدرسة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة، وقيام كل من أعضاء اللجنة بتوزيع الوجبات على عدد من الفصول، وقيام كل عضو بإعداد تقرير عن التوزيع، والغياب اليومي، بالإضافة إلى قیام مسئول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة، أو من ينوب عنه بإدخال البيانات في التطبيق الخاص، الذي تم إعداده؛ لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية.

كما نص الكتاب الدورى على أن الوزارة ستتولى إعداد اسم مستخدم، وكلمة سر لكل مدرسة، وسيتم التطبيق التجريبي لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس، تمهيدًا للتعميم على كافة المحافظات.

كما تتولى الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية (المتابعة وتقويم الأداء)، متابعة جميع الإجراءات التي تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية، وما تقرر بعاليه، والعرض على الوزارة.