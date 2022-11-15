شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: إطلاق أول مبادرة لتشجيع مشروعات التنمية الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة نظمها البنك الدولى بمقر جناح البنك فى قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، لعدد من مسئولى البنك الدولى وزراء البيئة والتنمية المحلية من دول كينيا وتنزانيا وبنجلاديش وباكستان .

وعرض اللواء هشام آمنة خلال الجلسة أهم الحلول المحلية للمناخ، من واقع التجربة المصرية لتطوير مبادرات قائمة على مشاركة المجتمعات المحلية ودمج المواطنين وأصحاب المبادرات المحلية ومراعاة احتياجات الشباب والنساء فى العمل المناخى .

وقال وزير التنمية المحلية، بحسب بيان للوزارة اليوم، إن الوزارة تتعاون مع البنك الدولى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتضمن اطاراً مبتكراً للتخطيط التشاركى على المستوى المحلي، وتطبيق الاعتبارات المجتمعية والبيئية خلال مراحل التخطيط وتصميم وتنفيذ المشروعات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هذا هو الإطار الذى نهدف إلى توسيع نطاقه وتكراره فى جميع المشاريع الاستثمارية للمحافظات المصرية، حيث يسمح إطار العمل بإدخال عملية التشاور وتطبيقها على نطاق واسع مع المواطنين وأصحاب المصلحة المحليين لضمان تطبيق معايير الأهلية على المشاريع من أجل تلبية متطلبات التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مصر شهدت خلال الأسابيع الماضية إطلاق أول مبادرة من نوعها لتشجيع المشروعات والحلول المحلية الخضراء والذكية، من خلال تشجيع المحافظات ووحدات الإدارة المحلية وأصحاب المشروعات ورواد الأعمال على تقديم مقترحات لمشروعات قابلة للتنفيذ تساهم فى التنمية الخضراء وتستخدم الحلول الذكية وتلبى احتياجات المجتمعات المحلية وتراعى دمج السيدات .

وأضاف الوزير أنه كجزء من جهود توطين استراتيجية تغير المناخ لعام 2050 فى مصر، قدم برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدعم للمحافظات على المستوى المحلى لإعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية محلية لتسريع تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية، مضيفاً : كما نجحنا فى وضع نموذج تجريبى بمحافظة سوهاج يتضمن وضع خطة محلية بالتشاور مع اصحاب المصلحة فى الحكومة والمجتمع المدنى والمواطنين لمواجهة تغير المناخ، وتأسيس آلية تشاركية للرصد والمتابعة تضم الفاعلين فى المجتمع المدنى وممثلى المواطنين.

وقال اللواء هشام آمنة، إن أول استراتيجية محلية لتغير المناخ فى المحافظة نجحت فى وضع خطة تشاورية بقيادة محلية مع المواطنين والمجتمع المدنى والحكومة لمعالجة قضايا تغير المناخ، كما أسست آلية تشاركية للرصد والمتابعة تضم الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى وممثلى المواطنين ، مؤكداً أن الأولويات الاستراتيجية والمشاريع المقترحة التى حددتها الاستراتيجية المحلية تنعكس فى الخطط الاستثمارية للمحافظة للأعوام القادمة.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن تطلعه لاستمرار دعم البنك الدولى حتى نتمكن من توسيع نطاق تطبيق الحلول والمبادرات المحلية المدفوعة باحتياجات المجتمعات المحلية فى العمل المناخى.