شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة يتفقدان مشروع تغطية ترعة المنصورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية ونسب تنفيذ أعمال تغطية 1.5 كم من مسار ترعة المنصورية نطاق مركز أبو النمرس، ضمن مشروع التغطية الممتد من حدوده مع الطريق الدائري وحتى تقاطع محوري المنصورية والمريوطية بشبرامنت.

وأكد محافظ الجيزة، على أهمية محور المنصورية السياحي لكونه يضم مداخل للعديد من المواقع الأثرية الهامة ويشهد مرورا كثيفا للأفواج السياحية، مشيرا أن المشروع يأتى ضمن أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وضمن استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصرى الكبير.

ووجه اللواء أحمد راشد، الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل لتسليمه وفقا للجدول الزمنى المحدد له وبالمواصفات اللازمة ليكون امتداد لممشى المنصورية السياحى.

واستمع المحافظ، لطلبات عدد من المواطنين من أهالى المناطق السكنية المحيط بالمحور، مؤكدا لهم بأن المحور سيشهد تطويرا حضاريا بمواصفات سياحية و موجها رئيس مركز أبو النمرس بسرعة تطوير رشاح أبوعوض واستكمال أعمال تغطيته ومنع تراكم المخلفات بمحيطه وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه شدد اللواء محمد الكيلانى، على الشركة المنفذة بضرورة مراعاة ارتفاعات غرف التفتيش وأعمال التغطية لتسهيل أعمال التطوير المدرجة عقب انتهاء التغطية.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ورئيس مدينة أبوالنمرس، ومديرى مديريات الإسكان والطرق بالجيزة، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.



مشرع تغطية ترعة المنصورية



محافظ الجيزة ورئيس جهاز تعمير القاهرة يتفقدان مشروع تغطية ترعة المنصورية



تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية