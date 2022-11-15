شكرا لقرائتكم خبر عن "صوتك مسموع" تستجيب لشكوى أهالى شارع الحبيبى بشبرا الخيمة من تراكم القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التنمية المحلية استجابة مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، لشكوى أهالى شارع الحبيبي المتفرع من الشارع الجديد الرئيسي بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، من تراكم القمامة فى الشارع.

وقالت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه على الفور تواصل مسئولي مبادرة "صوتك مسموع"، مع الأجهزة التنفيذية في محافظة القليوبية، وتم نزول حملة نظافة مكبرة أزالت تراكمات القمامة في الشارع.

وتتلقى وزارة التنمية المحلية شكاوى المواطنين من خلال مبادرة "صوتك مسموع"، وذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكترونى [email protected] وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت.



