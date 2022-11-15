شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يطلق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة عن إطلاق التقرير الأول عن كفاءة الطاقة فى مصر بالتعاون مع مؤسسة "جايكا" القاهرة الذى يعد أول تقرير كفاءة الطاقة فى مصر الذى يسلط الضوء على الإنجازات فى ترشيد الطاقة بكل من العرض والطلب والذى يؤدى بدوره إلى الحد من انباعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويوضح التقرير أيضًا الإجراءات والتدابير التى تم اتخذها لزيادة كفاءة الطاقة التى تعد الركائز الأساسية لـ(عمل الإطار المؤسسي، الآلية المالية، جمع البيانات، بناء القدرات ورفع الوعي).

وأكد الدكتور شاكر خلال كلمته بفعاليات يوم الطاقة بموتمر المناخ بشرم الشيخ على عمق علاقات بين مصر واليابان في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع الجانب الياباني من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأشار شاكر إلى التعاون السابق المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وجهودهم في دعم قطاع الكهرباء المصري ماديا وتقنيا، معرباً عن تطلع القطاع إلى تمديد وتعزيز هذا التعاون في جميع مجالات الكهرباء للسنوات القادمة، موضحا أن تغير المناخ يعد أحد أكثر القضايا أهمية فى حياتنا، حيث يواجه العالم تحديًا عالميًا في الحد من الانبعاثات للحد من تغير المناخ.

ويعد أحد أكثر الحلول التي يمكن الوصول إليها لمواجهة هذا التحدي هو كفاءة الطاقة من حيث تأثيرها على الإمداد والطلب على الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن كفاءة الطاقة تعد أداة فعالة لتوفير الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والحفاظ على البيئة وتعتبر أداة قوية لتحقيق إلى الاستدامة وأيضًا تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (NEEAP-II) (2018/2019 - 2021/2022) والتى تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء تهدف لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر2030 بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة 2035 التي تهدف إلى تفعيل مواد قانون الكهرباء واللائحة التنفيذية لتحسين كفاءة الطاقة.