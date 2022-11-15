شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ طريق بنها دمياط الحر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل من خلال هيئة الطرق والكبارى، محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كم والذي يشمل 15 كوبري، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع في نطاق 6 محافظات بالوجه البحري والدلتا هي (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ) حيث يمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الست وهي مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ويعرض الفيديو آخر ما تم تنفيذه بالمحور الجديد الذى يقع شرق الرياح التوفيقى بداية من بنها ويمتد حتى دمياط، بعرض 4 حارات مرورية، وعقب انتهاء المشروع سيكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح، ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة.

كما يتم تكملة ازدواج ورفع كفاءة طريق دمياط الشرقي في المسافة من شربين حتى دمياط، وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.