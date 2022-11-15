شكرا لقرائتكم خبر عن السكن المرن فى مواجهة تغيرات المناخ.. ندوة الهيئة الإنجيلية بـCOP27.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، اليوم الثلاثاء، لقاء تحت عنوان "السكن المرن في مواجهة التغيرات المناخية"، وذلك بجناح التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، بمشاركة، صفاء عشوى مدير أول البرنامج لمنظمة هابيتات فور هيومانتى مصر، والمهندسة هدى ابراهيم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وماجدة رمزى مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، ونبيل عزت نائب مدير الخدمات التنموية المتخصصه بالصعيد.

وخلال اللقاء، تم مناقشة أهمية أن يشمل المبنى السكنى منهجية التصميم المعمارى البيومناخى كمسكن ملائم، ومواجهة العوامل المناخية، بفكر مبانى مطابقة لمواصفات كفاءة الطاقة، ليحقق كافة المتطلبات والاحتياجات الإنسانية فيه.

وتقوم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات ومنظمة هابيتات والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، بدور كبير فى تحسين حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة وتمكينهم بالأدوات اللازمة للتصدي لظاهرة تغير المناخ التي تهدد الحق فى السكن اللائق وعناصره الأساسية بشتى الطرق، فالظواهر الجوية القصوى يمكن أن تدمر المنازل فتشرد الملايين من الناس.



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جانب من الندوة